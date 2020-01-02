بعد اغلاق جامعة بيرزيت لليوم الـ18 ..التعليم العالي يستعد لرعاية جلسات الحوار

تغلق جامعة بيرزيت اليوم الخميس 2/1/2020 ، أبوابها لليوم الثامن عشر على التوالي , وسط دعوات من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، لإدارة جامعة بيرزيت والكتل الطلابية في الجامعة إلى الحوار المباشر للخروج من الأزمة الحالية؛ حفاظاً على المسيرة التعليمية في الجامعة صاحبة التاريخ الأكاديمي والنضالي، خاصة في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها قضيتنا الوطنية.

وأكدت الوزارة في بيان صحفي، استعدادها لرعاية جلسات الحوار بين أطراف الأزمة، والتي تابعتها منذ بدايتها لحظة بلحظة، مطالبة كافة الأطراف الوقوف عند مسؤولياتهم.

وشددت على استعدادها لتقديم كافة التسهيلات اللازمة لإنجاح الحوار والخروج من الأزمة، حفاظاً على مستقبل الطلبة الذين يشكلون السياج المنيع في مواجهة الاحتلال والحفاظ على مقدرات الوطن.

يذكر أن جامعة بيرزيت تغلق ابوابها لليوم الثامن عشر على التوالي، بعد خلافات بين إدارة الجامعة والكتل الطلابية.