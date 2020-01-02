اعتقالات في الضفة تطال عدداً من المواطنين

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الخميس 2/1/2020، حملة دهم واعتقالات تخللها مواجهات في مناطق مختلفة بالضفة الغربية والقدس المحتلتين.

وصادرت قوات الاحتلال في نابلس ، منجرة شرق مدينة المدينة الواقعة شمال الضفة الغربية المحتلة ,وداهمت منزل المواطن محمد شرايعة عند مفترق بلدة سالم، وصادرت معدات ومحتويات المنجرة التي يملكها أسفل منزله.

وأوضحت المصادر أن مصادرة معدات المنجرة جاءت بعد ساعات من إنشائها يوم أمس، وصادر الاحتلال مرتين سابقا معدات مخرطة كان يملكها المواطن. وفي سياق متصل، اقتحمت قوات الاحتلال منزلي الأسيرين نائل البرغوثي وقسام البرغوثي في بلدة كوبر غربي رام الله.

وبيّنت المصادر أن قوات الاحتلال أخذت قياسات المنزلين، فيما اندلعت مواجهات مع جنود الاحتلال الذين أطلقوا قنابل الغاز المسيل للدموع صوب المنازل. واعتقل جيش الاحتلال الشاب أحمد بسيم من بلدة دير غسانة شمال غرب رام الله بعد مداهمة منزله وتفتيشه.

وفي العيسوية، اندلعت مواجهات، أمطر خلالها الشبان دوريات وجنود الاحتلال بالمفرقعات والألعاب النارية. وفي طولكرم، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة عنبتا شرق المدينة، واعتقلت المواطنين محمود أبو دقرو ومحمد جوابرة، واستولت على إحدى المركبات الخاصة.