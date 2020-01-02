مصرع رئيس أركان تايوان و7 من ضباطه العسكريين

أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع في تايوان صباح اليوم الخميس (2/1/2020) مصرع رئيس أركان الجيش التايواني وسبعة ضباط كبار آخرين في حادث تحطم مروحية في منطقة جبلية.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الدفاع شيه شون-وين، أن رئيس الأركان الجنرال شين يي-مينغ، لقي حتفه بعد تحطم مروحية من طراز بلاك هوك يو-إتش-60 إم في منطقة جبلية قرب تايبيه إضافة إلى 7 آخرين، وفقًا لوكالة "فرانس برس".

وكان شين (62 عاما) وعدد من كبار المسؤولين العسكريين في مهمة روتينية لتفقد جنود في مقاطعة ييلان (شمال شرق)، لمناسبة حلول عيد السنة الميلادية.