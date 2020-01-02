بعد فشل "متكال" بغزة.. الاحتلال "الإسرائيلي" يشكل وحدة نخبة جديدة متعددة المهام

شكل جيش الاحتلال "الإسرائيلي" وحدة نخبة جديدة متعددة المهام، وذلك في أعقاب فشل العملية الأمنية السرية في قطاع غزة قبل نحو عام.

وقالت قناة "كان" إن "وحدة النخبة الجديدة ستكلف بالقيام بمهام عسكرية خلف خطوط العدو، وباستهداف مواقعه ومنشآته الاستراتيجية" ، موضحةً ان الاحتلال بدأ بالتجنيد لوحدة النخبة الجديدة المسماة متعددة الأبعاد والتي تشمل فرقا من أسلحة المشاة، والاستخبارات، والهندسة، وطواقم جوية عسكرية".

وذكرت أن "وحدة النخبة الجديدة تتميز بقدراتها المتنوعة والوسائل القتالية المطورة التي ستزود بها"، موضحة أن "هذه الوحدة من المقرر لها أن تجرى هذا العام عدة تدريبات حتى تصبح عملياتية".

وبشأن حجم الوحدة، بين مصدر عسكري إسرائيلي أن "حجم الوحدة يساوي كتيبة، ومهمتها الرئيسية؛ هي اكتشاف وتدمير قوات العدو"، بحسب قوله.

وبينت القناة، إلى أن "قائد وحدة "دوفديفان" (وحدة المستعربين) الخاصة، سيتولى قيادة الوحدة الجديدة، التي ستزود بطائرات صغيرة بدون طيار، وسينضم إليها عناصر من لواء المظليين والهندسة القتالية والمدرعات ووحدة الكلاب المدربة".