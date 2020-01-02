نتنياهو يتوجه لليونان وسط توتر مع تركيا بسبب التنقيب عن الغاز

نتنياهو يتوجه إلى أثينا لتوقيع اتفاق مد خط أنابيب غاز بحري إلى أوروبا مع زعيمي اليونان وقبرص

ذكرت هيئة الإذاعة والبث الإسرائيلية "مكان" بأن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو سيغادر اليوم الخميس، إلى عاصمة اليونان "أثينا".

وأوضحت "مكان" أن زيارة نتنياهو لأثينا تهدف لتوقيع اتفاق مع زعيمي اليونان وقبرص لمد خط أنابيب بحري يتيح لإسرائيل تصدير الغاز الطبيعي إلى القارة الأوروبية.

ويطلق على هذا المشروع المقرر توقيعه بين نتنياهو وزعيمي اليونان وقبرص، "ايست ميد" وسوف ينقل الغاز الطبيعي بداية عام 2025 كما قالت "مكان".

ووفقًا لما تم نشره فإن طول خط الانابيب يبلغ 2100 كيلومتر، ويمكن أن تتجاوز تكلفته 5ر6 مليار دولار، ويحظى المشروع بدعم أمريكي.

ويأتي توقيع الاتفاق الإسرائيلي في اليونان وقبرص وسط التوترات مع تركيا، بسبب التنقيب عن الغاز، ففي الفترة السابقة قامت سفن بحرية تركية بطرد سفينة أبحاث إسرائيلية قرب قبرص.

وفي هذا السياق حذر مسؤولون أتراك بأن أنقرة لن تسمح لـ"إسرائيل" بنقل الغاز من خزانات الغاز الطبيعي إلى قبرص واليونان.