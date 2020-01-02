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حالة الطرق في قطاع غزة اليوم الخميس 02/01/2020

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 08:36 - 02 يناير 2020
الحواجز الأمنية على مفترقات الطرق ومكان عملية الاشتباك المسلح ‫(39256578)‬ ‫‬.JPG الحواجز الأمنية على مفترقات الطرق ومكان عملية الاشتباك المسلح ‫(39256578)‬ ‫‬.JPG
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أكدت الإدارة العامة لشرطة المرور، أن حالة الطرق في قطاع غزة اليوم الخميس 02/01/2020، حركة مرورية نشطة على كافة المحاور والمفترقات الرئيسية.

ونوهت، إلى وجود سوق البريح في محافظة الوسطى ، وسوق الخميس في محافظة الشمال من التوام حتى العامودي، متمنيةً من قائدي المركبات الالتزام بالسرعات المحددة على الطرق وترك مسافة أمان و كافية.

وبينت، أن الحركة في الطرق الخارجية خاصة شارعي الرشيد الساحلي و صلاح الدين منسابة بشكل اعتيادي .

وذكرت بأن عدم الالتزام بالسرعة المسموح بها تعرض حياتك و الأخرين للخطر .

وقد سجل لدى تحقيقات حوادث الطرق خلال 24 ساعة الماضية حادثين نتج عنهما 10 إصابات بالإضافة إلى الأضرار المادية التي لحقت بالمركبات ومكونات الطريق.

 

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