أكدت الإدارة العامة لشرطة المرور، أن حالة الطرق في قطاع غزة اليوم الخميس 02/01/2020، حركة مرورية نشطة على كافة المحاور والمفترقات الرئيسية.

ونوهت، إلى وجود سوق البريح في محافظة الوسطى ، وسوق الخميس في محافظة الشمال من التوام حتى العامودي، متمنيةً من قائدي المركبات الالتزام بالسرعات المحددة على الطرق وترك مسافة أمان و كافية.

وبينت، أن الحركة في الطرق الخارجية خاصة شارعي الرشيد الساحلي و صلاح الدين منسابة بشكل اعتيادي .

وذكرت بأن عدم الالتزام بالسرعة المسموح بها تعرض حياتك و الأخرين للخطر .

وقد سجل لدى تحقيقات حوادث الطرق خلال 24 ساعة الماضية حادثين نتج عنهما 10 إصابات بالإضافة إلى الأضرار المادية التي لحقت بالمركبات ومكونات الطريق.