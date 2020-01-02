حالة الطقس اليوم: أجواء باردة ومنخفض جوي السبت مع تساقط البرد

توقع موقع طقس فلسطين أن حالة الطقس اليوم الخميس لن تشهد تغير يذكر على درجات الحرارة وستبقى الأجواء باردة.

وأوضح موقع طقس فلسطين، أن الأجواء ستكون باردة جدًا في ساعات النهار خصوصاً في الجبال مع تواجد الغيوم المتفرقة في السماء.

وأشار إلى أن وجود فرصة لسقوط زخات من الأمطار المحلية في أجزاء من شمال البلاد وصولاً إلى شمال الضفة وأجزاء من أواسط البلاد وقد تكون مصحوبة بالعواصف الرعدية.

ولفت موقع طقس فلسطين أن ساعات الليل ستشهد أجواء باردة بشكل كبير في المناطق الجبلية وباردة بشكل عام في المناطق كافة.

فيما تكون الرياح جنوبية غربية إلى غربية معتدلة السرعة.

حالة الطقس يوم الجمعة

فيما ستشهد درجات الحرارة غدًا الجمعة انخفاضًا ملموس وتسود أجواء باردة جداً في كافة المناطق نتيجة تسرب رياح شبه قطبية.

ووفقًا لطقس فلسطين، فإن الفرصة ستكون متاحة لسقوط زخات متفرقة من الأمطار تتركز على الشمال والسواحل.

وفي ساعات ليلة يوم الجمعة ستشهد فلسطين أجواء شديدة البرودة خصوصاً في المناطق الجبلية مع فرصة لهطول زخات متفرقة من الأمطار والبرد خصوصاً في السواحل والشمال.

ويوم السبت ستشهد الأراضي الفلسطينية منخفض جوي بارد جدًا حيث من المتوقع أن تتساقط حبات من البرد والعواصف الرعدية في معظم الأراضي الفلسطينية.

وفي ساعات الليل ستكون الأجواء باردة جداً مع تساقط الأمطار والبرد، وتكون الرياح جنوبية غربية نشطة.

فيما تبقى الأجواء الماطرة يوم الأحد القادم في مختلف المناطق، وتكون الأمطار غزيرة أحياناً، وفقًا لموقع طقس فلسطين

وفي ساعات الليل من يوم الأحد تبقى الفرصة سانحة لهطول أمطار متفرقة في معظم المناطق، وتكون الرياح جنوبية غربية نشطة.