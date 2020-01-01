رئيس فرانكفورت يتمنى اللعب أمام ليفربول في 2020

أعلن بيتر فيشر، رئيس نادي اينتراخت فرانكفورت الألماني لكرة القدم، عن ثلاث أمنيات له للعام الميلادي الجديد، إحداها اللعب أمام نادي ليفربول الإنجليزي.

وقال فيشر في مقابلة على الموقع الإلكتروني للنادي:" بالنسبة لي، هناك ثلاثة أحلام كبيرة: ضم 100 ألف عضو في اينتراخت فرانكفورت وإكمال المكتب الجديد واللعب أمام ليفربول في أي وقت".

وفيما يتعلق بأمنياته بالنسبة للنادي، قال فيشر/63 عاما/ إنه يتمنى لناديه أن يمضي قدما " بعض الشيء نحو المزيد من الاستقرار، وبطبيعة الحال مواصلة النمو والحفاظ على التعددية".

وأضاف فيشر:" اتمنى لنا دموع الفرح في الليالي الساحرة، ولا ينبغي أن نخجل من أن نبكي في لحظات خيبة الأمل، لأن هذا من دواعي ذاك".

ويترأس فيشر نادي فرانكفورت منذ آب/أغسطس 2000، وأعيد انتخابه في كانون ثان/يناير 2018 بنسبة تأييد زادت عن 99% ليتولى رئاسة النادي لأربع سنوات أخرى.

كما يتولى رجل الأعمال منذ 2005 منصب نائب رئيس مجلس الإشراف والمراقبة على الشركة المساهمة اينتراخت فرانكفورت.

واختتم فيشر تصريحاته بالقول:" أحب هذا النادي وأحب أناسه، فهم عائلتي، ومن أمنياتي الكبيرة أن يُسْمَح لي بأن أواصل العمل في هذه العائلة لفترة أخرى، لأنني أعمل هذا بمنتهى الحب".