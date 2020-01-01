حسين الشيخ : التقيت كحلون وأبلغته بالموقف من اقتطاع الاموال

أعلن وزير الشؤون المدنية الفلسطينية حسين الشيخ، مساء اليوم الأربعاء، انه التقى وزير المالية الاسرائيلي موشيه كحلون يوم أمس الثلاثاء وأبلغه برسالة السلطة رفضها لاقتطاع 149 مليون دولار من اموال الضرائب التي تجبيها "اسرائيل" نيابة عن السلطة.

وكتب الشيخ على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: التقيت أمس الثلاثاء وزير المالية الاسرائيلي كحلون، وأبلغته رسالة تؤكد استمرار رفضنا للقرصنة المالية بحجة الدفع لعائلات الشهداء والأسرى وتمسكنا باستمرار دفع مستحقاتهم مهما كان الثمن، وسياسة الاحتلال العدوانية ستؤدي إلى الانفجار .

التقيت امس وزير المالية الاسرائيلي كحلون وأبلغته رسالة تؤكد استمرار رفضنا للقرصنة المالية بحجة الدفع لعائلات الشهداء والأسرى وتمسكنا باستمرار دفع مستحقاتهم مهما كان الثمن ، وسياسة الاحتلال العدوانية ستؤدي إلى الانفجار . — حسين الشيخ Hussein Al Sheikh (@HusseinSheikhpl) January 1, 2020

يشار إلى أن المجلس الوزاري الاسرائيلي المصغر صادق على مقترح وزير الحرب نفتالي بنيت باقتطاع مبلغ 149 مليون دولار من اموال الضرائب التي تجبيها اسرائيل للسلطة في الموانئ الاسرائيلية عن البضائع التي تدخل مناطق السلطة، بحجة أنها دفعت لأسر الشهداء والاسرى خلال العام 2019.