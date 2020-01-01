ليبرمان: سنصوت ضد ائتلاف الحصانة الذي ينادي به نتنياهو

أعلن رئيس حزب "إسرائيل بيتونيا" أفيغدور ليبرمان أن حزبه لن يكون جزءاً من ائتلاف الحصانة الذي ينادي به بنيامين نتنياهو، وأن جميع اعضاء الحزب سيصوتون ضد الحصانة لنتنياهو.

جاء اعلان ليبرمان تعقيباً، على طلب نتنياهو الحصانة البرلمانية من رئيس الكنيست.

وقال ليبرمان في تغريده له على حسابه على تويتر :" الآن اتضح وبدون أدنى شك، أن كل ما يهم نتنياهو ولا يزال هو الحصانة، التي معها يستيقظ ويعيش ويتنفس طوال اليوم ومعها يذهب إلى النوم.

وأضاف، أن "إسرائيل" تحولت إلى رهينة مشكلة شخصية خاصة بنتنياهو، ولا يهمه (نتنياهو) اليسار ولا اليمين ولا المتدينين ولا العلمانيين. وأن الأمر الوحيد الماثل أمام عينيه هو ائتلاف الحصانة فقط.