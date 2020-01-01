عباس يرسل رسالة حادة لنتنياهو قبيل اجتماع الكابنيت

ذكرت وسائل إعلام عبرية، أن رئيس السلطة محمود عباس أرسل رسالة حادة لرئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو قبيل اجتماع الكابنيت الاسرائيلي مساء اليوم الاربعاء.

ووفقاً للصحفي الاسرائيلي باراك رافيد ، فقد استلم نتنياهو الرسالة من رئيس السلطة قبيل اجتماع الكابنيت الذي ناقش الترتيبات مع غزة.

وأوضح الصحفي، أن الرسالة جاءت رداً على قرار الكابنيت الاسرائيلي خصم 149 مليون شيقل من أموال المقاصة، في الوقت الذي تسعى فيه لإبرام اتفاق مع حركة حماس في غزة.

وأضاف حسين الشيخ وزير الشؤون المدنية، في رسالة "أبو مازن" التي نقلها لنتنياهو "أنكم تقدمون تسهيلات لحماس في غزة وهنا تعاقبوننا بخصم من المقاصة الضريبية.

وأشار إلى أن وزير المالية الاسرائيلي كحلون وأبو روكن أوضحا، للرئيس عباس أن قرار الكابينت ليس عقوبة جديدة ضد السلطة الفلسطينية ،بل هو مجرد استكمال تنفيذ الخطوة التي بدأت قبل 10 أشهر ،في أعقاب قانون قطع رواتب أسر الشهداء والأسرى الفلسطينيين.

يشار إلى أن هذه الرسالة جاءت بعد ثلاثة أيام من تحذير رئيس "الشاباك" نداف أرغامان وزراء حكومة الاحتلال من أن قرار قطع أموال الضرائب سيؤدي إلى اضطرابات وتدمير العلاقات مع السلطة الفلسطينية.