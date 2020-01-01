جيش الاحتلال يعلن إنشاء وحدة جديدة للمشاركة في الاجتياحات البرية

أعلن جيش الاحتلال "الإسرائيلي" اليوم، الأربعاء، عن إنشاء وحدة جديدة "وحدة متعددة الأبعاد"، تضم جنود من مختلف الأذرع العسكرية "سرية غولاني"، سلاح مدرعات والهندسة القتالية ، سلاح الجو، المظليين، وستُزود بدبابات وطائرات بدون طيار. بقيادة القائد السابق لوحدة المستعربين "دوفدوفان".

وقال جيش الاحتلال في بيان له، :" إن الوحدة الجديدة ستخضع لفرقة النخبة العسكرية 98. ولا تزال الوحدة في مراحل إقامتها الأولى، وسيتم الإعلان عن جهوزيتها العسكرية بحلول نهاية العام الحالي.

وكان رئيس أركان جيش الاحتلال ، افيف كوخافي، قرر إقامة هذه الوحدة في بداية ولايته، مطلع العام الماضي 2019.

ويُخطط لهذه الوحدة أن تشارك في عمليات مركزية للجيش، بينها اجتياح بري إلى جانب دبابات وستعمل في عمق "أراضي العدو" وتشمل عملياتها "استهداف كنوز هامة".

وسيتم تزويد هذه الوحدة بأسلحة تكنولوجية سرية، وبعضها لا يزال يجري تطويرها خصيصا لهذه الوحدة، إلى جانب طائرات بدون طيار لتنفيذ مهام متنوعة بينها وضع إشارات على أهداف. وسيشارك في الوحدة جنود مشاة سيحصلون على أسلحة "ملائمة لميدان القتال المستقبلي".

وستعمل الوحدة الجديدة ككتيبة يتم نقل جنود إليها من وحدات نخبوية، وليس متوقعا ضم مجندين جدد للوحدة في السنة الأولى.