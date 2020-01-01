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انتهاء اجتماع الكابنيت الذي ناقش مقترح التهدئة مع حماس

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 19:56 - 01 يناير 2020
الكابنيت الاسرائيلي الكابنيت الاسرائيلي
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انتهى اجتماع المجلس الوزاري المصغر مساء اليوم الاربعاء، الذي ناقش مقترح التهدئة مع حركة حماس في قطاع غزة.

وذكرت القناة العبرية الثانية عشر، أن الاجتماع استمر ثلاث ساعات، إن أعضاء الكابينت لم يطالبوا بالتصويت على الموضوع لكن "الاتجاه واضح. التهدئة ستخرج إلى حيز التنفيذ خلال أسابيع، ويمارس المصريون الضغوط من أجل التقدم وليس لدينا شيئا نخسره".

وقالت القناة إن قضية نزع سلاح حركة حماس لم يُطرح في مداولات الكابينت.

واستعرض رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي، مئير بن شبات، خلال اجتماع "الكابينت" النقاط التي تشكل إطار التفاهمات مع حماس، وبينها "تسهيلات في المستوى المدني مقابل منع إطلاق قذائف صاروخية باتجاه إسرائيل وتقليص تدريجي للمظاهرات عند السياج الأمني" المحيط بالقطاع، أي مسيرات العودة.

وقالت القناة إن الكابينت بحث اليوم في إدخال إطارات إلى القطاع وفي قضية أنبوب الغاز.

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