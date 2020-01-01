المدلل: الاغتيالات و الاعتقالات لن تشغلنا عن هدف التحرير

تعليقاً على عدم شعور غالبية مستوطني "غلاف غزة" بالأمن، أكد القيادي بحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين أحمد المدلل أن شعبنا لا يعدم الوسيلة، و أن المقاومة في جيناته الوراثية.

و أضاف المدلل في تصريح لـ "وكالة فلسطين اليوم الاخبارية": "لا نقول غزة فقط، بل كل شبر في وطننا المحتل فيه رجالٌ يتنفسون كرامة، والمقاومة تسري في شرايينهم وعروقهم".

و أشار الى أن وظيفة قوى مقاومة هي إبقاء جذوة الصراع مشتعلة مع المحتل، واستغلال كل لحظة للإعداد جيداً لمواجهة أعدائنا، فالمعركة طويلة ومفتوحة.

كما أكد المدلل على انه لا الاغتيالات ولا الاعتقالات، ولا ما يسمى "تسهيلات"، يمكن أن تشغلنا عن هدف التحرير، مشدداً على أن المقاومة وسيلة ناجعة لتحقيق ذلك الهدف السامي.

و حول مسيرات العودة و كسر الحصار، أشار المدلل الى أن المسيرات كانت محطةً نضالية مهمة أبدعها أبناء شعبنا في إطار المواجهة المستمرة، وسنظل نشاغل العدو من خلالها، ونبتدع أدوات كفاحية جديدة لاستنزاف المحتل وايلامه.