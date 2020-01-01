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عباس: لا انتخابات بدون القدس

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 16:23 - 01 يناير 2020
محمود عباس محمود عباس
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أكد الرئيس محمود عباس بأن لن يقبل بإجراء الانتخابات بدون القدس، وبدون مشاركة أبناء شعبنا فيها، مشددا على أن القدس بمقدساتها المسيحية والإسلامية، هي عاصمة دولتنا الأبدية، وهي درة التاج، وليست للبيع ولا للمساومة.

و أضاف عباس في كلمة له عبر "الفيديوكنفرنس" في مهرجان انطلاقة فتح في غزة: "من أجل القدس، قدم شعبنا قوافل الشهداء والأسرى والجرحى، وبدون القدس بأقصاها وقيامتها عاصمة لدولة فلسطين لن يكون هناك سلام ولا استقرار".

و تابع يقول: "العالم أصبح اليوم أكثر إيمانا بعدالة قضيتنا وبحقنا المشروع في التحرير والاستقلال، فها هي المحكمة الجنائية الدولية تتخذ قرارا شجاعا بإجراء تحقيق شامل في جرائم الحرب التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق شعبنا، ليصبح بمقدورنا أن نحاكم هذا الاحتلال على جرائمه أمام العدالة الدولية".

و بشأن اقتطاع "اسرائيل" رواتب الشهداء و الاسرى من اموال المقاصة الفلسطينية، جدد عباس التأكيد على أن "قضية أسرانا وجرحانا وشهدائنا هي خط أحمر لن نقبل المساومة أو التفاوض عليها، مهما كان الثمن.

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