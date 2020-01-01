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"اسرائيل" توثق أبرز محطات التطبيع مع الدول العربية خلال 2019

  • فلسطين اليوم - القدس المحتلة
  • 15:27 - 01 يناير 2020
التطبيع التطبيع
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نشرت صفحة "إسرائيل بالعربية" التابعة لوزارة خارجية الاحتلال، فيديو يوثق أبرز محطات التطبيع مع الدول العربية، خلال العام 2019.، والتي كان أبرزها زيارة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى سلطنة عمان، ولقاءه السلطان قابوس.

ومن محطات التطبيع أيضا، اتصال نتنياهو بالناشط السعودي محمد سعود، الذي زار القدس المحتلة، واستضاف ناشطين يهودا في منزله خلال العام الماضي، إضافة الى زيارة وزير الخارجية بحكومة الاحتلال، كاتس إلى أبو ظبي، والتوقيع على الاتفاقية لمشاركة "إسرائيل" في معرض إكسبو دبي 2020.

قطر هي الأخرى كان لها نصيب من التطبيع، بمشاركة وفود رياضية إسرائيلية على أراضيها، وإعلان وزير الطاقة الإسرائيلي تصدير الغاز إلى الدوحة.

وواصلت دول مثل مصر والبحرين تطبيعها على مستويات مختلفة، إضافة إلى تشاد التي أعلنت عودة العلاقات مع تل أبيب.

 

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