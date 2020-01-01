اردان يطالب الاتحاد الاوروبي بوقف دعم المنظمات التي تقاطع "اسرائيل"

طالب جلعاد أردان، وزير "الأمن" في حكومة الاحتلال، اليوم الأربعاء، الاتحاد الأوروبي، بوقف تمويل المنظمات التي تشجع مقاطعة "اسرائيل" و تشجع من أسماها بـ "المنظمات الإرهابية" وتنقل أموالًا لها.

ونقلت القناة السابعة العبرية عن أردان قوله أنه وجه خطابًا رسميًا لوزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل يطالبه بوقف تمويل تلك المنظمات، زاعماً أنه يتم نقل جزء من التمويل من تلك الجهات إلى "منظمات إرهابية" فلسطينية مثل حماس والجبهة الشعبية.

وقال أردان أنه سيواصل العمل من أجل كشف التمويه الذي تمارسه منظمات حقوق الإنسان وغيرها من المنظمات التي تدعم المقاطعة ضد "إسرائيل"، وفي ذات الوقت تنقل الأموال لمنظمات "إرهابية". وفق وصفه.

و في السياق ذاته، زعم أردان، أن 134 منظمة تروج لنزع الشرعية والمقاطعة ضد "إسرائيل" اتصلت بتوماس نيكلسون ممثل الاتحاد الأوروبي لدى السلطة الفلسطينية، وعبرت عن رفضها تلقي الميزانيات من الاتحاد حتى يتم رفع شرط حظر اتصالها بالمنظمات "الإرهابية" والذي وضعه الاتحاد مؤخرًا من أجل الاستمرار في تمويلها.

وقال "من الضروري أن يكون الاتحاد الأوروبي متابعًا للتمويل الذي يدفعه، لتكون عملية شفافة في متابعة كيفية استخدام تلك الأموال، والتشديد على شروط التمويل التي حددها".

واتهمت وزارة الشؤون الإستراتيجية الإسرائيلية منظمات حقوق الإنسان وغيرها بأنها لها صلة بحركة المقاطعة الدولية وكذلك بمنظمات الشعبية وحماس وغيرها، وتعمل كجهات لـ "غسيل الأموال لصالح أنشطة تلك المنظمات".