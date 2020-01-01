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جرافات الاحتلال تهدم منزلين في سلوان بالقدس المحتلة

  • فلسطين اليوم - القدس المحتلة
  • 14:41 - 01 يناير 2020
هدم هدم
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هدمت جرافات الاحتلال صباح اليوم الأربعاء منزلين في بلدة سلوان بالقدس المحتلة.

و قالت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال صادرت 5 مساكن لعائلات في بادية القدس، كما اقتحمت الوحدات الخاصة مخيم شعفاط و قامت بتسليم بلاغات استدعاء للعائلات للتحقيق لدى جهاز مخابرات الاحتلال.

و أشارت المصادر الى أن قوات الاحتلال وموظفي بلدية الاحتلال بالقدس، حاصرت منزل يزيد خلايلة بحي سلوان، الذي يعيش فيه مع زوجته و 6 ابناء، بالاضافة الى منزل مهند عبد خلايلة، الذي يقطنه مع زوجته و طفلين، ومنعت السكان من الاقتراب من الحي السكني ووفرت الحراسة للجرافات والطواقم التي هدمت المنازل بذريعة البناء دون تراخيص.

وتبلغ مساحة كل منزل مئة متر مربع، ومكون المنزل من ثلاثة غرف ومطبخ وحمام، وشيدت قبل نحو 7 أشهر.

وبالتزامن مع الهدم في سلوان، استولت قوات الاحتلال على 5 مساكن وخط مياه بلاستيكي في منطقة المنطار من بادية القدس.

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