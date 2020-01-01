غزة: مصرع 66 شخصاً بحوادث سير خلال 2019

أكد مفتش تحقيقات حوادث الطرق في قطاع غزة، العقيد فهد حرب بأن 66 شخصاً من مختلف الفئات العمرية لقوا مصرعهم في حوادث سير وقعت في عام 2019.

و قال حرب في تصريح له اليوم الأربعاء: "بلغت إحصائية وفيات حوادث الطرق في المحافظات الجنوبية للوطن منذ مطلع عام 2019، 66 حالة وفاة من جميع الفئات العمرية لكلا الجنسين، من بينها 45 حالة وفاة من الأطفال تسببت في وفاتهم جميع المركبات الخفيفة او الدرجات النارية".

و أضاف أن أكبر المحافظات عددا في حوادث الوفاة هي محافظة غزة وأقلها محافظة رفح.

و أشار فهم الى أن السبب الرئيسي في حوادث الطرق تتمثل بقيادة السائق الغير قانوني والسرعة الجنونية والزائدة من الحد المسموح به قانونا وعدم التزام السائق بالأنظمة والقوانين وعدم استحصاله على الاوراق الثبوتية اللازمة له وللمركبة.