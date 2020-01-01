غزة: حركة فتح تحتفل بانطلاقتها الـ55 بمسيرات حاشدة

تحيي حركة "فتح" اليوم الأربعاء، مهرجان انطلاقتها الـ55، عبر مسيرات ضخمة انطلقت من مناطق مختلفة في قطاع غزة وصولا إلى الانطلاقة بشارع الوحدة وسط مدينة غزة.

ويشارك عشرات الألاف من جميع المدن والمخيمات في القطاع، إلى مكان مهرجان الانطلاقة قرب ملعب اليرموك بشارع الوحدة، رافعين رايات فتح واعلام فلسطين.

وردد المشاركون في الانطلاقة شعارات مؤيدة لحركة فتح ورئيس السلطة محمود عباس، وشعارات أخرى للرئيس الراحل ياسر عرفات.

بدورها، قامت شرطة المرور بإغلاق عددا من الطرق المؤدية إلى مكان الانطلاقة تسهيل وصول الجماهير الى مكان المهرجان.

ومن المقرر ان يوجه الرئيس محمود عباس كلمة مسجلة في الانطلاقة الـ55 لحركة فتح.