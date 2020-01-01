على رأسهم قائد أركان المقاومة.. سرايا القدس تودع 29 شهيداً خلال 2019

شهيد يتلوه شهيد والقافلة مستمرة, هكذا يمضى أبناء سرايا القدس في طريق العزة والكرامة, متقدمين الصفوف رافضين الركود, مدافعين عن أبناء شعبهم وأرضهم, في زمن التقاعس وفي زمن تداعى فيه أعداء الله على شعبنا وقضيتنا.



و قدمت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين, 29 مجاهداً على مذبح الحرية خلال عام 2019م, الذي كان عاماً مليئاً بارتقاء خيرة القادة والمجاهدين وعلى رأسهم قائد أركان المقاومة في فلسطين الشهيد القائد بهاء أبو العطا "أبو سليم", لتكون دمائهم سراجاً منيراً للمجاهدين من بعدهم, ليسيروا على ذات الطريق وذات النهج.



وإليكم أسماء شهداء سرايا القدس الذين استشهدوا بعد مشوار جهادي مشرف دفاعاً عن أبناء الشعب الفلسطيني:



الشهيد القائد الكبير بهاء سليم أبو العطا "42 عاماً", عضو المجلس العسكري لسرايا القدس وقائد أركان المقامة في فلسطين, ارتقى إلى العلا شهيداً بتاريخ 12/11/2019م, في عملية اغتيال جبانة بمنطقة الشجاعية شرق مدينة غزة .



الشهيد المجاهد معاذ أكرم العجوري "30 عاماً", ارتقى إلى العلا شهيداً بتاريخ 12/11/2019م، إثر قصف صهيوني استهدف منزل القائد أكرم العجوري مسؤول الدائرة العسكرية وعضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي في العاصمة السورية دمشق.



الشهيد المجاهد عبد الله يوسف حسن "28 عاماً", ارتقى إلى العلا شهيداً بتاريخ 12/11/2019م، إثر قصف صهيوني استهدف منزل القائد أكرم العجوري مسؤول الدائرة العسكرية وعضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي في العاصمة السورية دمشق.



الشهيد المجاهد زكي عدنان غنام "26 عاماً" أحد مجاهدي سرايا القدس بلواء الشمال، ارتقى إلى العلا شهيداً بتاريخ 12/11/2019م خلال معركة صيحة الفجر التي خاضتها سرايا القدس رداً على اغتيال القائد بهاء أبو العطا ومحاولة اغتيال القائد الكبير أكرم العجوري.



الشهيد المجاهد إبراهيم أحمد الضابوس "26 عاماً" أحد مجاهدي سرايا القدس بلواء الشمال, ارتقى إلى العلا شهيداً بتاريخ 12/11/2019م خلال معركة صيحة الفجر.



الشهيد المجاهد عبد الله عوض البلبيسي "26 عاماً"، أحد مجاهدي سرايا القدس بلواء الشمال, ارتقى إلى العلا شهيداً بتاريخ 12/11/2019م خلال معركة صيحة الفجر.



الشهيد المجاهد عبد السلام رمضان أحمد "28 عاماً"، أحد مجاهدي سرايا القدس بلواء الشمال, ارتقى إلى العلا شهيداً بتاريخ 12/11/2019م خلال معركة صيحة الفجر.



الشهيد المجاهد خالد معوض فراج "38 عاماً"، أحد قادة سرايا القدس بلواء الوسطى, ارتقى إلى العلا شهيداً بتاريخ 13/11/2019م خلال معركة صيحة الفجر.



الشهيد المجاهد علاء جبر اشتيوي "32 عاماً"، أحد مجاهدي سرايا القدس بلواء غزة, ارتقى إلى العلا شهيداً بتاريخ 13/11/2019م خلال معركة صيحة الفجر.



الشهيد المجاهد مؤمن محمد قدوم "26 عاماً"، أحد مجاهدي سرايا القدس بلواء غزة, ارتقى إلى العلا شهيداً بتاريخ 13/11/2019م خلال معركة صيحة الفجر.



الشهيد المجاهد سهيل خضر قنيطة "28 عاماً"، أحد مجاهدي سرايا القدس بلواء غزة, ارتقى إلى العلا شهيداً بتاريخ 13/11/2019م خلال معركة صيحة الفجر.



الشهيد المجاهد محمود دهام حتحت "19 عاماً"، أحد مجاهدي سرايا القدس بلواء غزة, ارتقى إلى العلا شهيداً بتاريخ 13/11/2019م خلال معركة صيحة الفجر.



الشهيد المجاهد محمد عبد الله شراب "28 عاماً"، أحد مجاهدي سرايا القدس بلواء خانيونس, ارتقى إلى العلا شهيداً بتاريخ 13/11/2019م خلال معركة صيحة الفجر.



الشهيد المجاهد هيثم حافظ البكري "22 عاماً"، أحد مجاهدي سرايا القدس بلواء خانيونس, ارتقى إلى العلا شهيداً بتاريخ 13/11/2019م خلال معركة صيحة الفجر.



الشهيد المجاهد يوسف رزق أبو كميل "35 عاماً"، أحد مجاهدي سرايا القدس بلواء غزة, ارتقى إلى العلا شهيداً بتاريخ 13/11/2019م خلال معركة صيحة الفجر.



الشهيد المجاهد رائد رفيق السرساوي " 30عاماً"، أحد مجاهدي سرايا القدس بلواء غزة, ارتقى إلى العلا شهيداً بتاريخ 29/11/2019م، متأثراً بجراح أصيب بها بقصف صهيوني استهدفه خلال معركة صيحة الفجر.



الشهيد المجاهد محمد حامد أبو سحلول "28 عاماً"، أحد مجاهدي سرايا القدس بلواء خانيونس, ارتقى إلى العلا شهيداً بتاريخ 26/9/2019م نتيجة حادث مؤسف بين عائلتين مُجاهدتين عزيزتين في محافظة خانيونس.



الشهيد المجاهد فادي روحي منصور "38 عاماً"، أحد مجاهدي سرايا القدس بلواء خانيونس, ارتقى إلى العلا شهيداً بتاريخ 16/9/2019م، بعد صراعٍ طويل مع المرض.



لشهيد المجاهد معين سليمان العطار "41 عاماً"، أحد مجاهدي سرايا القدس بلواء الوسطى, ارتقى إلى العلا شهيداً بتاريخ 8/9/2019م، أثناء الإعداد والتجهيز.



الشهيد المجاهد إياد عبد الله الشريحي "34 عاماً"، أحد مجاهدي سرايا القدس بلواء الوسطى, ارتقى إلى العلا شهيداً بتاريخ 5/5/2019م، بقصف صهيوني استهدفه بمخيم المغازي وسط القطاع, خلال معركة حمم البدر.



الشهيد المجاهد عبد الله عبد الرحيم المدهون "22 عاماً"، أحد مجاهدي سرايا القدس بلواء الشمال, ارتقى إلى العلا شهيداً بتاريخ 5/5/2019م، إثر قصف صهيوني غادر استهدف منزله غرب بيت لاهيا شمال القطاع, خلال معركة حمم البدر.



الشهيد المجاهد محمد عبد النبي أبو عرمانة "32 عاماً"، أحد مجاهدي سرايا القدس بلواء الوسطى, ارتقى إلى العلا شهيداً بتاريخ 5/5/2019م، بقصف صهيوني استهدفه شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة, خلال معركة حمم البدر.



الشهيد المجاهد محمود سمير أبو عرمانة "27 عاماً"، أحد مجاهدي سرايا القدس بلواء الوسطى, ارتقى إلى العلا شهيداً بتاريخ 5/5/2019م، بقصف صهيوني استهدفه شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة, خلال معركة حمم البدر.



الشهيد المجاهد بلال محمد البنا "28 عاماً"، أحد القادة الميدانيين لسرايا القدس بلواء غزة, ارتقى إلى العلا شهيداً بتاريخ 5/5/2019م، بقصف صهيوني استهدفه شرق الشجاعية شرق غزة, خلال معركة حمم البدر.



الشهيد المجاهد عبد الله نوفل أبو العطا "21 عاماً"، أحد مجاهدي سرايا القدس بلواء غزة, ارتقى إلى العلا شهيداً بتاريخ 5/5/2019م، بقصف صهيوني استهدفه شرق الشجاعية شرق غزة, خلال معركة حمم البدر.



الشهيد المجاهد محمود صبحي عيسى "26 عاماً"، أحد مجاهدي سرايا القدس بلواء الوسطى, ارتقى إلى العلا شهيداً بتاريخ 5/5/2019م، بقصف صهيوني استهدفه بمخيم البريج وسط القطاع, خلال معركة حمم البدر.



الشهيد المجاهد فوزي عبد الحليم بوادي "24 عاماً"، أحد مجاهدي سرايا القدس بلواء الوسطى, ارتقى إلى العلا شهيداً بتاريخ 5/5/2019م، بقصف صهيوني استهدفه بمخيم البريج وسط القطاع, خلال معركة حمم البدر.



الشهيد المجاهد جهاد منير حرارة "23عاماً " أحد مجاهدي سرايا القدس بلواء غزة, ارتقى إلى العلا شهيداً بتاريخ 22/3/2019م، أثناء مشاركته في فعاليات مسيرات العودة وكسر الحصار شرق مدينة غزة.



الشهيد المجاهد خليل محمد الكفارنة "54 عاماً"، أحد قادة سرايا القدس بلواء الشمال, ارتقى إلى العلا شهيداً بتاريخ 6/3/2019م، إثر مرض عضال ألم به.



