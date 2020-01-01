ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

0 نتيجة

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

0 Menu
  1. الرئيسية
  2. أحداث الساعة
  3. عرض الخبر

 آلية السفر عبر معبر رفح ليوم الخميس 2020/1/2

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 12:11 - 01 يناير 2020
معبر رفح - سفر معبر رفح - سفر
الأكثر مشاهدة
جوال
مشاركة

نشرت هيئة المعابر والحدود بغزة، اليوم الأربعاء، آلية السفر عبر معبر رفح ليوم الخميس 2020/1/2.

وقالت الهئية في بيان لها، أن السفر سكون للمسافرين المتبقين من الحافلة الرابعة والخامسة، والسادسة حتى الرقم (102) من كشف (12/25).

ونوهت للتواجد صباح غد الساعة 6:30 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر وضرورة التزام المسافرين بموعد سفرهم حسب الحافلات المدرجة أسماؤهم فيها، وعدم التأخر عنها.

ودعت المسافرين، لإحضار بطاقة الهوية لجميع المسافرين، وإحضار حجة عدم ممانعة لسفر الأطفال مع أحد والديهما دون الآخر، من الطرف المتغيب عن السفر أو من وكيله.

للإطلاع على اسماء كشف (12/25) اضغط هنا

 

الأكثر مشاهدة

متعلقات