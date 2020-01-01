نشرت هيئة المعابر والحدود بغزة، اليوم الأربعاء، آلية السفر عبر معبر رفح ليوم الخميس 2020/1/2.

وقالت الهئية في بيان لها، أن السفر سكون للمسافرين المتبقين من الحافلة الرابعة والخامسة، والسادسة حتى الرقم (102) من كشف (12/25).

ونوهت للتواجد صباح غد الساعة 6:30 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر وضرورة التزام المسافرين بموعد سفرهم حسب الحافلات المدرجة أسماؤهم فيها، وعدم التأخر عنها.

ودعت المسافرين، لإحضار بطاقة الهوية لجميع المسافرين، وإحضار حجة عدم ممانعة لسفر الأطفال مع أحد والديهما دون الآخر، من الطرف المتغيب عن السفر أو من وكيله.

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