لأول مرة.. "إسرائيل" تبدأ تصدير الغاز للأردن ومصر

قال وزير الطاقة يوفال شتاينتس، اليوم الأربعاء، أن "إسرائيل" ستصدر الغاز لأول مرة، مبينًا أن عملية التصدير بدأت للأردن بعد تشغيل حقل ليفتان أمس الثلاثاء.

ووفق صحيفة يديعوت أحرنوت" العبرية، فإنه سيتم تصدير الغاز بعد عدة أيام إلى مصر. وفق ما أعلن عنه وزير الطاقة "الإسرائيلي".

ووفق وزير الطاقة الإسرائيلي يوفال شتاينتز، في 17 ديسمبر، على تصدير الغاز إلى مصر من لفيتان وحقل تمار الأصغر.

واكتشف حقل "لفيتان قبالة مدينة حيفا المحتلة في البحر المتوسط في عام 2010، وتشير التقديران، انه يحتوي على (535 مليار) متر مكعب من الغاز الطبيعي، و(34) مليون برميل من المتكثفات.