غزة: مناقشة رسالة ماجستير حول التنمر في المدارس الثانوية الحكومية

ناقش الباحث أحمد عادل محمود من قسم الدراسات العليا بجامعة الأقصى في غزة رسالة الماجستير الموسومة بعنوان “التنمر المدرسي بين طلبة المدارس الثانوية الحكومية بمحافظات غزة ودور الإدارة المدرسية في مواجهته”، حيث تعد من أوائل الرسائل التي سلطت الضوء على هذا الملف في المجتمع الفلسطيني.

وتركزت المناقشة على عدة محاور رئيسية قدم الباحث من خلالها أهداف الدراسة أسبابها وأهم مرتكزاتها التي اعتمد عليها طيلة فترة الرسالة، وذلك بحضور لجنة المناقشة والمكونة من الدكتور رائد الحجار مشرفًا على الرسالة والدكتور مروان المصري مناقشًا خارجيًا والدكتور بسام أبو حشيش مناقشا داخليًا.

وخلّصت الرسالة إلى أن درجة شيوع ظاهرة التنمر المدرسي جاءت بدرجة قليلة، لكنها تستوجب الوقوف عندها خاصة لدى مدارس الذكور.

وأوضحت رسالة الباحث “محمود” أن درجة ممارسة مديري المدارس الثانوية الحكومية بمحافظات غزة لأدوارهم في مواجهة الظاهرة بين طلبتهم جاءت بدرجة كبيرة خاصة لدى مدارس الإناث، مشيرة إلى عدم أهمية عدد سنوات الخدمة للمدراء مقارنة بالكفاءة والخبرة.

يشار إلى أن الباحث أحمد محمود يبلغ من العمر 30 سنة ويعمل معلمًا منذ 8 سنوات، وحاصل على شهادات خبرة في استراتيجيات التعلم النشط والمهارات الحياتية.