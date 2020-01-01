الهيئة العامة للبترول تعلن عن أسعار المحروقات والغاز عام 2020

نشرت الهيئة العامة للبترول، اليوم الأربعاء، أسعار بيع المحروقات والغاز للمستهلك بالحد الأقصى خلال شهر كانون الثاني- يناير في كافة محافظات فلسطين.
وأعلنت أن هذه الأسعار ستكون ابتداءً من تاريخ 01/01/2020:
أولاً: المحروقات: اللتر مقابل الشيكل الاسرائيلي
بنزين 95 -6.08
بنزين 98- 6.70
ســــولار -4.99
كــــــــــاز- 4.99
ثانياً: الغاز: السعر مقابل الشيكل
اسطوانة 2.5 كلغم -13
اسطوانة 5 كلغم- 26
اسطوانة 12 كلغم- 62
اسطوانة 48 كلغم -248
وقالت أن سعر لتر الغاز واصل إلى العمارات والمؤسسات (2.68)، أما كلغم الغاز واصل للعمارات والمؤسسات (4.71(، مؤكدة أن خدمة توصيل الاسطوانة لمنزل المستهلك فقط 2 شيكل.
ونوهت على جميع أصحاب المحطات وموزعي الغاز الالتزام بالأسعار، ومن يخالف سيقع تحت طائلة المسؤولية القانونية.