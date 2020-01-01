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إغلاق شارع الوحدة.. حالة الطرق في قطاع غزة الأربعاء 1/1/2020

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 10:51 - 01 يناير 2020
ارشيفية ارشيفية
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تشهد الطرق ، اليوم الأربعاء 1/1/2020، حركة مرورية نشطة على كافة المفترقات والشوارع الرئيسية في أنحاء قطاع غزة.

وطالبت الإدارة العامة لشرطة المرور في غزة، في نشرتها الصباحية، سائقي المركبات الالتزام بالسرعات المحددة على الطرق وترك مسافة آمنة وكافية، تفاديًا لوقوع حوادث.

وأشار إلى أن الحركة في الطرق الخارجية خاصة شارعي الرشيد الساحلي وصلاح الدين منسابة بشكل اعتيادي.

ولفتت إلى أن شارع الوحدة من مفترق "ضبيط" سيغلق حتى مفترق الشعبية لوجود فعالية وطنية في المكان، منوهة إلى أن عدم الالتزام بالسرعة المسموح بها تعرض حياة السائق والمواطنين للخطر.

على الصعيد ذاته، قالت دائرة المرور إن 4 حوادث سير وقعت خلال الـ24 ساعة الماضية، وتسببت بإصابة 4 مواطنين، ووقوع اضرار مادية.

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