الاحتلال يفرج عن الأسير عبد اللطيف الطويل بعد اعتقال 16 عامًا

أفرجت سلطات الاحتلال، مساء أمس الثلاثاء عن الأسير المجاهد عبد اللطيف مصطفي عبد اللطيف الطويل (37 عاماً) من مدينة طولكرم، وذلك بعد أن أنهى مدة محكوميته البالغة ستة عشر عاماً.

واعتقلت قوات الاحتلال الطويل، في تاريخ 31/12/2003م، ووجهت له سلطات الاحتلال تهمة الانتماء والعضوية في حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين والمشاركة في أعمال مقاومة ضد قوات الاحتلال الصهيوني.

يشار إلى أن الأسير المحرر عبد اللطيف الطويل ولد بتاريخ 28/03/1982م، وهو أعزب، وقد أمضى مدة محكوميته كاملةً قضاها متنقلاً بين سجون الاحتلال، والتي كان آخرها سجن النقب الصحراوي.