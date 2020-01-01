"الكابينت" يناقش اليوم مقترح التسهيلات والتهدئة مع غزة

من المقرر أن يناقش المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر "الكابينت" اليوم الأربعاء، مقترح التهدئة مع حركة حماس بقطاع غزة.

ووفق القناة السابعة العبرية، فإن اجتماع الكابينت اليوم، سيكون لمواصلة النقاش حول ملف التهدئة في قطاع غزة، والذي تم مناقشته يوم الأحد الماضي.

ولفتت أن حركة حماس نفت في بيان رسمي لها، نشرته قبل أيام، التقارير الإسرائيلية التي تتحدث عن اتفاق تهدئة مع "إسرائيل".

تعقيبًا على ذلك، قال المحلل العسكري في صحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية، أليكس فيشمان، إن التسهيلات التي صاغها بن شبات، ستعرض اليوم أمام الكابينت "الإسرائيلي، مشيرًا إلى أنها لن تشمل وقف المقاومة الفلسطينية لتعزيز قوتها.

وأضاف فيشمان، أن التسهيلات أنها لا تشمل الموافقة من قبل "حماس" على وقف تدخلها في عمليات قد تقع في الضفة، كما أنها لم تتطرق إلى قضية الأسرى والمفقودين.

في السياق، يرى المراسل موقع والا العسكري امير بوخبوط، أن التسهيلات ستُعطى بدلاً عن وقف العمليات في الضفة، وتعمل على تسريع عملية مناقشة مسألة الأسرى والمفقودين، مبينًا أن "إسرائيل" ستستغل الفرصة لتحييد الجهاد الاسلامي الذي يعمل كيد ايرانية في غزة، على حد قوله.

وأشار إلى جيش الاحتلال سيكسب وقت لبناء الجدار الأرضي على طول السلك الزائل مع قطاع غزة.

فيما يرى المحلل العسكري يوسي يهوشع في يديعوت العبرية، أن التسهيلات مع غزة هي للتفرغ للشمال والمواجهة مع حزب الله وايران.