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قوات الاحتلال تطلق النار تجاه صيادي العصافير شمال غزة

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 08:45 - 01 يناير 2020
تعبيرية تعبيرية
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استهدفت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، صباح اليوم الأربعاء، صيادي العصافير شمال قطاع غزة.

وأفاد مراسلنا، بأن جنود الاحتلال أطلقوا قنابل الغاز المُسيل للدموع تجاه صيادي العصافير في منطقة أبو صفية شرق جباليا، شمالي قطاع غزة، ولم يبلغ عن وقون إصابات.

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