الأرصاد: منخفض جوي ورياح قطبية باردة مصحوبة بأمطار

توقعت الارصاد اليوم الأربعاء، ألا يطرأ تغيير يذكر على درجات الحرارة، فيما تبقى الأجواء باردة نهاراً خصوصاً في الجبال مع تواجد الغيوم المتفرقة في السماء مع فرصة ضعيفة لهطول زخات محلية خفيفة في بعض المناطق خصوصاً في الشمال والسواحل.

كما توقعت أن تسود أجواء باردة بشكل كبير في المناطق الجبلية وباردة بشكل عام في كافة المناطق في ساعات الليل.

وفي يوم الخميس، لا يطرأ تغيير يذكر على درجات الحرارة وتبقى الأجواء باردة نهاراً خصوصاً في الجبال مع تواجد الغيوم المتفرقة في السماء مع فرصة سانحة لهطول زخات من الأمطار في أجزاء من شمال ووسط البلاد في ساعات العصر والمساء.

وفي مساء الخميس تسيطر أجواء باردة بشكل كبير في المناطق الجبلية وباردة بشكل عام في كافة .

أما يوم الجمعة، يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة وتسود أجواء باردة جداً في كافة المناطق نتيجة تسرب رياح قطبية المصد، وتكون الفرصة مهيأة لتساقط زخات متفرقة تتركز على الشمال،

فيما تسود أجواء شديدة البرودة في ساعات المساء، خاصة في المناطق الجبلية مع فرصة لهطول زخات متفرقة من الأمطار والبرد.

وفي يوم السبت، تتأثر البلاد بمنخفض جوي ورياح باردة جداً، وتهطل الأمطار ابتداء من العصر والمساء في كافة المناطق وتكون مصحوبة بتساقط البرد والعواصف الرعدية، وتكون الأجواء باردة جداً في ساعات الليل مع تساقط الأمطار والبرد . والله تعالى أعلم