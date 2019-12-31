إسرائيل تحذر ايران من اقحامها في السفارة الامريكية ببغداد

أطلق وزير خارجية الاحتلال الإسرائيلي يسرائيل كاتس مساء اليوم الثلاثاء تحذيرًا شديدًا ضد جمهورية إيران الإسلامية.

وقال كاتس: "إسرائيل سترد بقبضة من حديد، إذا حاولت ايران اقحام "تل أبيب" في قضية اقتحام السفارة الاميركية في بغداد".

وأضاف كاتس في تصريح للقناة الإسرائيلية 12: "هذا تطور دراماتيكي الإيرانيون مخطئون في فهم جوهر القوة الأميركية".

وأشار إلى ان الولايات المتحدة عندما تقرر الرد فإنها تفعل ذلك بقوة، وقد أثبتت ذلك أيضا في التاريخ ليس فقط وزير الخارجية، ولكن الرئيس ترامب أيضا قال إن هذا الهجوم على السفارة نفذته إيران وأنه سيتم الرد عليه كما قال.

ويرى كاتس بان ما تم في السفارة الامريكية في بغداد هو تحدي إيران للولايات المتحدة، وقد تكون الإجابات قاسية للغاية.

وكان آلاف المحتجين العراقيين هاجموا السفارة الأميركية في بغداد اليوم الثلاثاء مرددين "الموت لأمريكا!"، تنديدا بالغارات الجوية التي استهدفت ليل الأحد مقرات الحشد الشعبي في العراق.