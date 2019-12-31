واشنطن تقرر ارسال قوات إضافية لحماية سفارتها في بغداد



قررت واشنطن مساء اليوم الاثنين ارسال قوات إضافية إلى دولة العراق لتامين سفارتهم في العاصمة بغداد بعدما شهد جوار السفارة احتجاجات حاشدة تطالب بإغلاق السفارة الأمريكية نهائيًا.

وقال وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر: ""أن بلاده أرسلت قوات إضافية للعراق لتأمين سفارة بلاده"، مؤكدًا اتخاذ بلاده إجراءات حماية مناسبة لضمان سلامة المواطنين الأمريكيين في العراق".

ووفقًا لوكالة رويترز، فقد دعا مارك إسبر الحكومة العراقية للوفاء بالتزاماتها الدولية بالمساعدة في حماية الأمريكيين في العراق.

وشهدت منطقة السفارة الأمريكية احتجاجات كبيرة مطالبة بإغلاق السفارة بعدما تعرضت مواقع تابعة "للحشد الشعبي العراقي" للقصف من الطيران الأمريكي على الحدود العراقية السورية.

وعلى وقع الاحتجاجات الكبيرة حول السفارة الأمريكية فإنه تم اجلاء السفير والموظفين من السفارة في وقت سابق اليوم للحفاظ على سلامتهم.

فيما أصدر المكتب الإعلامي لرئيس وزراء العراق بيانًا أدان فيه الضربات الأمريكية، وأكد أن الحكومة ستتخذ سلسلة من الإجراءات والتدابير اللازمة لمعالجة الوضع بما يؤمن سيادة العراق وأمن مواطنيه"

وكان محتجون عراقيون أشعلوا الحريق في السياج الخارجي للسفارة الأمريكية.