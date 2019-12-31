غزة بـ"عدسة فلسطين اليوم" خلال عام 2019

شهدت فلسطين المحتلة خلال عام 2019 العديد من الأحداث الهامة والمثيرة، قامت فيها "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" بتوثيق المئات، وكانت الأبرز تداولًا في عام 2019.

وتناولت الصور التي التقطها عدسة وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" الجوانب الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والثقافية في قطاع غزة

إليكم أبرز الصور:



"مي ابو رويضة " فقدت عينها جراء استهداف قوات الاحتلال للمتظاهرين شرق غزة"

الموطن سيف ابو عاذرة: التخصص مهندس والمهنة صانع سيوف



"صورة من وداع الشهيد احمد الشحري الذي ارتقى بالقصف الإسرائيلي على مدينة خانيونس"





هذا ما فعله أول منخفض جوي بفقراء غزة





ميكانيكي سيارات من غزة يعيد ترميم سيارات كلاسيكية قديمة رغم الحصار وشح الإمكانيات





صورة من بدء موسم جني البلح في المنطقة الوسطي لقطاع غزة





سيدات يقمن بجني القمح في موسم جني القمح





صورة مواجهات وحدة الإرباك الليلى مع جنود الاحتلال قرب الحدود الشرقية لقطاع غزة





مناطق عشوائية في قطاع غزة تدخل أعواماً جديدة من التهميش





مقاومة الحرارة بالماء في بيوت الفقراء بغزة







كورنيش بحر غزة.. متنفس الصائمين فى رمضان





فلسطيني أثناء ممارسة مهنة الصيد في الأجواء البادرة على شاطئ غزة





عدسة فلسطين اليوم ترافق المصورمحمد اسعد في رحلته في اعماق بحر غزة





غزة تستقبل عام 2019 بأوضاع معيشية صعبة ووضع اقتصادي مُنهار





غزة كعك العيد كرنفال نسائي و لمات رمضانية حتى الفجر





عنب الشيخ عجلين يزيّن الطرقات والأسواق فى غزة





كعك الصباح الباكر .. مصدر رزق لشباب غزة





صيد طائر السمان عبر شباك في غزة





صور مباشرة لخسوف القمر من سماء مدينة غزة





صناعة أفران الطين .. تراث قديم يلقى رواجا في غزة





شهداء مجزرة الفجر في المنطقة الوسطى





شاليه الفقراء في غزة





شاطئ خاص في غزة لذوي الاحتياجات الخاصة





شاطىء بحر غزة .. كما لم تشاهده من قبل





الخريج سيف.. من تخصص الهندسة إلى صناعة السيوف

معاناة الفلسطينيين جراء تقليص عدد ساعات وصل الكهرباء في غزة





سمك البزرة يغزو اسواق غزة بعد تقليص الإحتلال مساحة الصيد للنصف





ذبح الأضاحي فى اول أيام عيد الأضحى فى غزة





سباق للخيول على انقاض مطارغزة الدولي فى مدينة رفح





جفت الزيتون .. مصدر رزق ووقود للتدفئة وأفران الطابون





جريحان غزيان يمارسان التمارين الرياضية على شاطئ بحر غزة





صورة من موسم قطف الزيتون في غزة





صورة من موسم جني العسل في غزة





امرأة فلسطينية تجاهد معاناة الحياة ببيع الأسماك في الأسواق





المخيم الصيفي الأول فى الشرق الأوسط لمبتوري الأطراف فى مدينة خانيونس





الحياة اليومية لأهالي غزة فى فصل الشتاء





آلاف المواطنين يشاركون في الجمعة الـ 47 لمسيرة العودة في منطقة ملكة شرق مدينة غزة





الاستزراع السمكي فى غزة بديل عن مضايقات الاحتلال البحرية





الأزولا تنجح في غزة ..بديل طبيعي للأعلاف التجارية





افتتاح حديقة العودة على أرض مخيم ملكة شرق مدينة غزة





الاحتفال بإضاءة شجرة عيد الميلاد في غزة قبيل نهاية عام 2019





أشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة يتدربون على السباحة





أسود تتجول بين المواطنين فى سوق مدينة خانيونس





إحراق صور ترامب ونتنياهو بغزة ضمن الاحتجاجات على ورشة البحرين.





اجواء المنخفض الجوى بمدينة غزة