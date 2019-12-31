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غزة بـ"عدسة فلسطين اليوم" خلال عام 2019

  • فلسطين اليوم - خاص- احمد منصور
  • 22:50 - 31 ديسمبر 2019
غزة تستقبل عام 2019 بأوضاع معيشية صعبة ووضع اقتصادي مُنهار غزة تستقبل عام 2019 بأوضاع معيشية صعبة ووضع اقتصادي مُنهار
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شهدت فلسطين المحتلة خلال عام 2019 العديد من الأحداث الهامة والمثيرة، قامت فيها "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" بتوثيق المئات، وكانت الأبرز تداولًا في عام 2019.

وتناولت الصور التي التقطها عدسة وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" الجوانب الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والثقافية في قطاع غزة

إليكم أبرز الصور:

مي أبو رويضة لقد سبقتني عيني إلى الجنة
"مي ابو رويضة " فقدت عينها جراء استهداف قوات الاحتلال للمتظاهرين شرق غزة"

 

سيف من الهندسة لنصلِ السيوف

الموطن سيف ابو عاذرة: التخصص مهندس والمهنة صانع سيوف


وداع الشهيد احمد الشحري الذي ارتقى بالقصف الإسرائيلي على مدينة خانيونس"صورة من وداع الشهيد  احمد الشحري الذي ارتقى بالقصف الإسرائيلي على مدينة خانيونس"


هذا ما فعله أول منخفض جوي بفقراء غزة

هذا ما فعله أول منخفض جوي بفقراء غزة


ميكانيكي سيارات من غزة يعيد ترميم سيارات كلاسيكية قديمة رغم الحصار وشح الإمكانيات

ميكانيكي سيارات من غزة يعيد ترميم سيارات كلاسيكية قديمة رغم الحصار وشح الإمكانيات


موسم قطف ثمار البلح فى غزة

صورة من بدء موسم جني البلح في المنطقة الوسطي لقطاع غزة


موسم حصاد القمح فى قطاع غزة

سيدات يقمن بجني القمح في موسم جني القمح 


مواجهات #وحدة_الإرباك_الليلى مع جنود الاحتلال قرب الحدود الشرقية لقطاع غزة

صورة مواجهات وحدة الإرباك الليلى مع جنود الاحتلال قرب الحدود الشرقية لقطاع غزة

 

 


مناطق عشوائية في قطاع غزة تدخل أعواماً جديدة من التهميش

مناطق عشوائية في قطاع غزة تدخل أعواماً جديدة من التهميش


 

مقاومة الحرارة بالماء في بيوت الفقراء بغزة

مقاومة الحرارة بالماء في بيوت الفقراء بغزة



كورنيش بحر غزة ، متنفس الصائمين فى رمضان

كورنيش  بحر غزة..  متنفس الصائمين فى رمضان


فلسطيني أثناء ممارسة مهنة الصيد في الأجواء البادرة على شاطئ غزة

فلسطيني أثناء ممارسة مهنة الصيد في الأجواء البادرة على شاطئ غزة


فلسطين اليوم ترافق المصور محمد اسعد في رحلته داخل أعماق البحر على شاطئ غزة

عدسة فلسطين اليوم ترافق المصورمحمد اسعد في رحلته في اعماق بحر غزة


غزة تستقبل العام الجديد بأوضاع معيشية صعبة ووضع اقتصادي مُنهار

غزة تستقبل عام 2019  بأوضاع معيشية صعبة ووضع اقتصادي مُنهار


غزة كعك العيد كرنفال نسائي و لمات رمضانية حتى الفجر

غزة  كعك العيد كرنفال نسائي و لمات رمضانية حتى الفجر


عنب الشيخ عجلين زيّن الطرقات والأسواق فى غزة

عنب  الشيخ عجلين يزيّن الطرقات والأسواق فى غزة


على العربة .. كعك الصباح الباكر .. مصدر رزق لشباب غزة

 كعك الصباح الباكر .. مصدر رزق لشباب غزة


صيد طائر السمان عبر شباك في غزة

صيد طائر السمان عبر شباك في غزة


صور مباشرة لخسوف القمر من سماء مدينة غزة

صور مباشرة لخسوف القمر من سماء مدينة غزة


صناعة أفران الطين .. تراث قديم يلقى رواجا في غزة

صناعة أفران الطين .. تراث قديم يلقى رواجا في غزة


شهداء مجزرة الفجر في المنطقة الوسطى

شهداء مجزرة الفجر في المنطقة الوسطى


شاهد .. شاليه الفقراء فى غزة

شاليه الفقراء في غزة


شاطئ خاص في غزة لذوي الاحتياجات الخاصة

شاطئ خاص في غزة لذوي الاحتياجات الخاصة


شاطىء بحر غزة .. كما لم تشاهده من قبل

شاطىء بحر غزة .. كما لم تشاهده من قبل


سيف من الهندسة لنصلِ السيوف

الخريج سيف.. من تخصص الهندسة إلى صناعة السيوف

 

معاناة الفلسطينيين جراء تقليص عدد ساعات وصل الكهرباء في غزة 


سمك البزرة يغزو اسواق غزة بعد تقليص الإحتلال مساحة الصيد للنصف

سمك  البزرة  يغزو اسواق غزة بعد تقليص الإحتلال مساحة الصيد للنصف


ذبح الأضاحي فى اول أيام عيد الأضحى فى غزة

ذبح الأضاحي فى اول أيام عيد الأضحى فى غزة


سباق للخيول على انقاض مطارغزة الدولي فى مدينة رفح

سباق للخيول على انقاض مطارغزة الدولي فى مدينة رفح


جفت الزيتون .. مصدر رزق ووقود للتدفئة وأفران الطابون

جفت الزيتون .. مصدر رزق ووقود للتدفئة وأفران الطابون


جريحان غزيان يمارسان التمارين الرياضية على شاطئ بحر غزة

جريحان غزيان يمارسان التمارين الرياضية على شاطئ بحر غزة


بدء موسم قطف الزيتون بغزة

صورة من موسم قطف الزيتون في غزة


بدء موسم جني العسل الربيعي فى جنوب قطاع غزة

صورة من موسم جني العسل في غزة


امرأة فلسطينية تجاهد معاناة الحياة ببيع الأسماك في الأسواق

امرأة فلسطينية تجاهد معاناة الحياة ببيع الأسماك في الأسواق

 


المخيم الصيفي الأول فى الشرق الأوسط لمبتوري الأطراف فى مدينة خانيونس

المخيم الصيفي الأول فى الشرق الأوسط لمبتوري الأطراف فى مدينة خانيونس


الحياة اليومية لأهالي غزة فى فصل الشتاء

الحياة اليومية لأهالي غزة فى فصل الشتاء


آلاف المواطنين يشاركون في الجمعة الـ 47 لمسيرة العودة في منطقة ملكة شرق مدينة غزة

آلاف المواطنين يشاركون في الجمعة الـ 47 لمسيرة العودة في منطقة ملكة شرق مدينة غزة


الاستزراع السمكي فى غزة بديل عن مضايقات الاحتلال البحرية

الاستزراع السمكي   فى غزة بديل عن مضايقات الاحتلال البحرية


الأزولا تنجح في غزة ..بديل طبيعي للأعلاف التجارية

الأزولا تنجح في غزة ..بديل طبيعي للأعلاف التجارية


افتتاح حديقة العودة على أرض مخيم ملكة شرق مدينة غزة

افتتاح حديقة العودة على أرض مخيم  ملكة  شرق مدينة غزة


اضاءة شجرة اعياد الميلاد في غزة

الاحتفال بإضاءة شجرة عيد الميلاد في غزة قبيل نهاية عام 2019


أشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة يتدربون على السباحة

أشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة يتدربون على السباحة


أسود تتجول بين المواطنين فى سوق مدينة خانيونس

أسود تتجول بين المواطنين فى سوق مدينة خانيونس


إحراق صور ترامب ونتنياهو بغزة ضمن الاحتجاجات على ورشة البحرين.

إحراق صور ترامب ونتنياهو بغزة ضمن الاحتجاجات على ورشة البحرين.


اجواء المنخفض الجوى بمدينة غزة

اجواء المنخفض الجوى بمدينة غزة

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