93 قتيلًا فلسطينيًا في الداخل المحتلة حصيلة جرائم القتل في 2019

نشرت وسائل اعلام فلسطينية محلية، إحصائية تؤكد بأن عدد القتلى العرب في الداخل المحتلة عام 2019 ارتفع بشكل كبير جدًا حيث بلغ نحو 93 قتيلًا بينهم 11 امرأة.

ومقارنة بالعام 2018 فإن عدد القتلى بلغ 76 فلسطينيًا بينهم 14 امرأة، أما في عام 2017 فقد قتل 72 فلسطينيًا بينهم 10 نساء.

وشهد نهاية عام 2019 حراكًا شعبيًا واسعًا في الأراضي الفلسطينية داخل (الخط الأخضر) وخاصة في قرية مجد الكروم التي شارك فيها عشرات الآلاف تديدًا بحالات القتل وتواطؤ شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

أخر ضحايا جرائم القتل في عام 2019 كان الشاب سراج جربان "23 عامًا" توفير متأثرًا بجروح أصيب بها في إطلاق نار وقعت مساء يوم أمس الاثنين في مدينة يافا.

جريمة قتل سراج جربان لم تكن الأول يوم أمس لكن سبقها عملية قتل في صباح الاثنين حيث قتل الشاب محمد كمال سعدي (39 عاما) من قرية بسمة طبعون في جريمة إطلاق نار.