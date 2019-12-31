قريبًا.. الامارات أول دولة عربية نووية

ستبدأ دولة الامارات العربية المتحدة تشغيل أول مفاعل نووي عربي في مطلع العام الجديد 2020، وفقًا لما كشفته صحيفة الاتحاد الإماراتية.

وقالت الصحيفة إن أول مفاعل نووي في محطة "براكة النووية" ستدخل الخدمة، خلال الربع الأول من عام 2020"، مشيرًة إلى أن تلك المفاعل النووية هي احدى المفاعلات الأربعة، التي تنوي الإمارات بناءها، كأول دولة عربية تتحول إلى دولة "نووية".

وكانت دولة الامارات العربية المتحدة، أجلت تشغيل المفاعل الأول لمحطة "براكمة" النووية السلمية لمطلع العام الجديد بدلًا من تشغيله في نهاية 2019.

وقال وزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي: "تأخر بدء عمل محطة الطاقة النووية الإماراتية قليلا"؛ لكن المزروعي لم يفصح عن أسباب التأجيل.

وكانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أكدت أن فريق مراجعة البنية التحتية النووية المتكاملة انهى المرحلة الثالثة من مراجعة المشروع النووي الاماراتي، إضافة إلى أنه قام بتحديد مجالات تحتاج لمزيد من العمل قبل بدء التشغيل.