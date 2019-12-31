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لأول مرة.. دولة عربية تعلن عن تشغيل مفاعل نووي في 2020

  • فلسطين اليوم - الامارات
  • 21:05 - 31 ديسمبر 2019
مفاعل نووي مفاعل نووي
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من المقرر أن تعلن دولة الإمارات العربية المتحدة في مطلع عام 2020 تشغيل أول "مفاعل نووي" عربي، وفق ما نشرته صحيفة "الاتحاد" الإماراتية.

وقات الصحيفة، إن محطة "براكة" النووية، ستدخل في الخدمة، خلال الربع الأول من عام 2020، مشيرة إلى أن ذلك المفاعل الذي سيتم تشغيله هو أحد المفاعلات الأربعة، التي تنوي الإمارات بناءها، كأول دولة عربية تتحول إلى دولة "نووية".

وأعلن وزير الطاقة الإماراتي، سهيل المزروعي تأجيل تشغيل المفاعل الأول في محطة "براكة" للطاقة النووية السلمية وكان، والذي كان مخططا له بنهاية 2019 -2020.

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