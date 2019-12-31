قائد عسكري إسرائيلي: الغارات الأمريكية في العراق وسوريا ستحدث تحولًا كبيرًا

علق قائد إسرائيلي مساء اليوم الثلاثاء، عن تأثير الضربات الامريكية في دولتي العراق وسوريا ضد مواقع لجماعات مسلحة.

وقال القائد في سلاح الجو الإسرائيلي عميكام نوركين: "إن الضربات الأمريكية ضد الجماعات المسلحة في العراق وسوريا قد تُحدث تحولًا كبيرًا في المنطقة.

وجاء ذلك خلال مؤتمر التوقعات لعام 2020 المنعقد في حدائق المعرض بـ"تل أبيب"، مضيفًا: "أن سلاح الجو الإسرائيلي يعمل على منع نقل شحنات أسلحة مخلة للتوازن ومنظومات صاروخية تشكل تهديدا لإسرائيل".

ويعتبر تصريح قائد سلاح الجو الإسرائيلي أول تعليق رسمي "إسرائيلي" على الغارات الأمريكية التي استهدفت الجماعات المسلحة العراقية.