إحصائية عدد سكان "إسرائيل" نهاية عام 2019

أظهرت إحصائية "إسرائيلية"، اليوم الثلاثاء، أن عدد سكان "إسرائيل" وصل مع نهاية العام الحالي الى أكثر من 9 مليون نسمة.

وحسب الاحصائية، فقد وصل عدد سكان "إسرائيل" لـ 9.136 مليون، من بينهم 6.72 مليون يهودي 74.1% من مجمل السكان، بما فيهم مستوطنو الضفة الغربية ويصل عددهم نحو نصف مليون مستوطن، و 1.916 عربي 21% من مجمل السكان، إضافة لـ448 ألف من الطوائف الأخرى.

وشهد عام 2019 ولادة 177 ألف طفل، بنسبة 74% يهود و23.2 عرب، كما تشير الاحصائية إلى أن 34 ألف نسمة هاجروا إلى "إسرائيل".

وتوزعت أعداد المهاجرين إلى "إسرائيل"، حيث أن 80% من مجمل المهاجرين من أوروبا بـ 27.1 ألف مهاجر، كما وصل 500 مهاجر من أفريقيا، فيما توزع المتبقيين على روسيا وأوكرانيا وأمريكا وآسيا.