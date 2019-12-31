أسعار صرف الريال السعودي مقابل للجنيه المصري اليوم الثلاثاء 31/12/2019

سجل سعر صرف الريال السعودي، اليوم الثلاثاء 31/12/2019، مقابل الجنيه المصري، تراجعًا في البنوك المصرية العاملة، لأقل من 5 جنيه سعر شراء.

وحقق سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري، اليوم الثلاثاء، بقيمة 4.26 شراء و 4.30 للبيع للجنيه الواحد، فيما سجل الريال امام الجنيه حالة من الاستقرار خلال تعاملات الأسبوع في البنوك.

وسجل سعر الريال في بنك القاهرة، بقمية تصل إلى4.27 جنيه للشراء و 4.29 جنيه للبيع.

اما البنك الأهلي، فقد بلغ سعر الريال السعودي بنحو 4.25 جنية للشراء، و 4.29 جنيه للبيع.

كما انه يتم تسعير الريال السعودي، امام الجنيه المصري، بشكل يومي، وذلك وفقًا لمعادلة مستويات (اعلى وادنى)، للعملة السعودية في الأسواق العالمية امام الدولار.

وفي بنك مصر، سجل الريال، 4.25 للشراء و 4.29 للبيع للجنيه الوحد.

وسجل سعر الريال السعودي في البنك المصري الخليجي 4.26 للشراء و 4.29 للبيع للجنيه.

وفي بنك البركة، وصل سعر الريال إلى 4.20 للشراء و4.33 للبيع جنيه.

وسجل سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية، إلى 4.24 جنيه للشراء و4.29جنيه للبيع

وحقق سعر الريال، في بنك التجاري الدولي، بقيمة تصل إلى 4.24 جنيه للشراء و 4.29جنيه للبيع.