رابط.. داخلية غزة تنشر أسماء المقبولين في قوى الامن 2019

نشرت هيئة التنظيم والإدارة بوزارة الداخلية والامن الوطني بغزة، اليوم الثلاثاء، النتائج النهائية لتوظيف ألف منتسب جديد داخل أجهزتها الأمنية الداخلية لعام 2019م.

واكد رئيس الهيئة العميد، بهجت أبو سلطان، ان تم الموافقة على تفريغ ألف جندي للعمل في صفوف الأجهزة الأمنية الفلسطينية، وذلك بعد الانتهاء من الإجراءات القانونية كافة.

وقال أبو سلطان، :"إنّه تم اعتماد النتائج النهائية من قبل وكيل وزارة الداخلية والأمن الوطني".

وأضاف: ان المنتسبين الجدد سيكون برتبة جندي لمدة ستة شهور، وقيد الاختبار، وبتسوية على المؤهل العلمي بحد أقصى ثانوية عامة.

وأوضح، ان المنتسبين المقبولين سيتم إلحاقهم بدورة تدريبة لمدة 3 شهور، ابتداءً من صباح الخميس المقبل 2 يناير 2020، وذلك في مقر المديرية العامة للتدريب بمدينة غزة.

وأشار إلى ان حال سنحت الفرصة لدورات ووظائف أخرى ستطرح وزارة الداخلية حاجتها لمنتسبين جدد.

يشار إلى ان هيئة التنظيم والإدارة بوزارة الداخلية والامن الوطني، قد أعلنت بتاريخ 22 سبتمبر 2019، حاجتها لمنتسبين جدد عبر فتح باب التجنيد للعمل في قوى الامن الفلسطينية.

لفحص رابط اسماء المنتسبين المقبولين في قوى الامن الفلسطينية، اضغط هنا.