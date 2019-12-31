طقس فلسطين: أجواء شديدة البرودة الليلة

تسود اجواء باردة بشكل كبير الليلة، و خصوصاً في المناطق الجبلية وباردة بشكل عام في كافة المناطق ، وتكون الرياح جنوبية شرقية الى جنوبية غربية معتدلة السرعة، حسبما أفاد موقع "طقس فلسطين"

أما غداً الأربعاء، فلا يطرأ تغيير يذكر على درجات الحرارة وتبقى الأجواء باردة نهاراً خصوصاً في الجبال مع تواجد الغيوم المتفرقة في السماء مع فرصة ضعيفة لهطول زخات محلية خفيفة في بعض المناطق خصوصاً في الشمال والسواحل ، وفي ساعات الليل تسود اجواء باردة بشكل كبير في المناطق الجبلية وباردة بشكل عام في كافة المناطق ، وتكون الرياح جنوبية الى جنوبية غربية معتدلة السرعة.

و لا يطرأ تغيير يذكر على درجات الحرارة يوم الخميس، وتبقى الأجواء باردة نهاراً خصوصاً في الجبال مع تواجد الغيوم المتفرقة في السماء مع فرصة سانحة لهطول زخات من الأمطار في أجزاء من شمال ووسط البلاد في ساعات العصر والمساء ، وفي ساعات الليل تسود اجواء باردة بشكل كبير في المناطق الجبلية وباردة بشكل عام في كافة المناطق ، وتكون الرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة.

أما الخميس المقبل، فيطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة وتسود أجواء باردة جداً في كافة المناطق نتيجة تسرب رياح قطبية المصدر ، وتتهيأ الفرصة لتساقط زخات متفرقة تتركز على الشمال ، وفي ساعات الليل تسود أجواء شديدة البرودة خصوصاً في المناطق الجبلية مع فرصة لهطول زخات متفرقة من الأمطار والبرد. وتكون الرياح جنوبية غربية نشطة السرعة.

و تتأثر البلاد بمنخفض جوي ورياح باردة جداً يوم السبت القادم، وتهطل الأمطار ابتداء من العصر والمساء في كافة المناطق وتكون مصحوبة بتساقط البرد والعواصف الرعدية ، وتكون الأجواء باردة جداً في ساعات الليل مع تساقط الأمطار والبرد . والله تعالى أعلى و أعلم