خلال 2019.. اقتحامات متواصلة للأقصى وتحذير من استغلالها لمكاسب سياسية    

أعلنت وزارة الأوقاف الإسلامية في فلسطين، اليوم الثلاثاء، عن اعداد المستوطنين الذين اقتحموا المسجد الأقصى المبارك، خلال عام 2019.

وأكد مدير عام دائرة الأوقاف الإسلامية وشؤون المسجد الأقصى المبارك، الشيخ عزام الخطيب، ان نحو 29610 مستوطن متطرف قد اقتحموا المسجد، بحماية الآلاف من شرطة وقوات الاحتلال "الإسرائيلي".

وأوضح الخطيب، ان الاقتحامات المتواصلة تدل على تصاعد وتيرة الانتهاكات بحق المسجد ومحيطه هذا العام، مؤكدًا ان الاحتلال اخترق الوضع التاريخي والقانوني للأقصى، كمسجد إسلامي تحت وصاية وولاية ورعاية الملك عبد الله الثاني.

كما، وحذر الاحتلال من جعل قضية الأقصى كتحقيق مكاسب سياسية ودعائية انتخابية، لا تعي مخاطر تصرفاتها في إثار مشاعر ملايين المسلمين حول العالم، مشددًا على مواجهة كافة إجراءات وانتهاكات الاحتلال ضد المسجد الأقصى.

ودعا مدير الأوقاف الإسلامية، كافة شرائح المجتمع الفلسطيني إلى رصّ الصفوف والوحدة في مواجهة الأطماع الصهيونية المحدقة بالمسجد الأقصى المبارك.

وقال :"إن باب الرحمة هو جزء أصيل من المسجد الأقصى المبارك، وكان عنوان العام بالصبر والرباط".