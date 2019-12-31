اسماء العاطلين عن العمل الوجبة السادسة في العراق

نشرت وزارة العمل العراقية، اليوم الثلاثاء، الكشوفات الرسمية لأسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة السادسة 2019 في كافة المحافظات. للاستعلام اضغط هنـــا

وأكدت الوزارة أن الكشوفات تتضمن أسماء المشمولين بإعانة الحماية الاجتماعية المتقدمين بطلباتهم منذ العام ٢٠١٦، عبر موقع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية ، والبالغ عددها (17450) اسرة.

وأوضحت الوزارة خلال بيان رسمي لها أن اعلانها لأسماء الوجبة السادسةيأتي إكمالاً لنهجها الداعم للأسر الفقيرة والمحتاجة داخل العراق.

ودعت الوزارة المواطنين الذين ظهرت أسماؤهم إلى مراجعة اقسامها في بغداد والمحافظات ابتداء من يوم الثلاثاء الموافق لإكمال اجراءات شمولهم تمهيدا لاصدار البطاقة الذكية لهم.

كما أكدت على ضرورة الالتزام بموعد المراجعة وفق الجدول المنشور على موقع الوزارة بصيغة (الاسم الثلاثي، واسم الام، والقسم، وتاريخ المراجعة).