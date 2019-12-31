للشهر الجديد.. انخفاض سعر البنزين في فلسطين وهذه أسعار الغاز  

انخفض سعر لتر البنزين95، الأكثر شعبية مقارنة بأسعار كانون اول/ ديسمبر الحالي، بحسب الهيئة العامة للبترول في وزارة المالية الفلسطينية.

وأوضحت الهيئة العامة للبترول اليوم الثلاثاء، خلال عرضها أسعارالمحروقات والغاز للمستهلكين لشهر كانون ثاني- يناير، ان لتر البنزين سيباع بسعر (95 اوكتان)، اعتبارًا من منتصف الليلية، بقيمة 6.08 شيكلاً، وينزين (كان) بقيمة 6.10 شيكلاً.

وأشارت إلى ان لتر النزين (98 اوكتان)، بقية محافظًا على سعره بقيمة 6.70 شيكلاً.

ويصل سعر أسطوانة الغاز حجم 5 كلغم، للمستهلك 26 شيكلاً في محل الموزع، بينما تباع أسطوانة الغاز حجم 12 كلغم للمستهلك، بقيمة 62 شيكلاً في محل الموزع دون تغير.

في حين، ذكرت ان أسطوانة الغاز حجم 12 كلغم تباع للمستهلك بقيمة 62 شيكلاً في محل الموزع دون تغيير، وأن سعر اسطوانة الغاز حجم 48 كغم، تباع للمستهلك بسعر يصل إلى 248 شيكل في محل الموزع.

وفيما يتعلق بالسولار، اكدت انها لم ترفع سعر السولار للشهر الجديد، وسيبقى عند سعر 4.99 شيكلاً.