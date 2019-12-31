اختطاف 8 أشخاص.. مسلحون يهاجمون سفينة قبالة الكاميرون

أكدت قوات خفر السواحل، اليوم الثلاثاء، ان مسلحون هاجموا ناقلة نفط يونانية قبالة سواحل الكاميرون غرب افريقيا.

وأوضحت خفر السواحل في بيان لها، ان المسلحين اختطفوا نحو 8 من أطقم ناقلة "هابى ليدي"، والبالغ عددهم 28 شخصًا، فيما أصيب أحدهم بجروح أثناء الهجوم.

وأشار البيان، إلى ان الهجوم وقع على السفينة التي ترفع علم اليونان ويبلغ طولها 183 مترًا، على بعد ميلين قبالة ميناء ليمبو، صباح اليوم.

ومن جانبه، ذكرت السلطات اليونانية ان البحارة المختطفين، خمسة يونانيين واثنين فلبينيين وآخر أوكراني، كانوا على متن السفينة المخصصة لحمل المواد الكيمياوية او المنتجات النفطية، وفق وكالة "الاسوشيتد برس".