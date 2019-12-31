قائمة بأفضل الأطعمة لمرضى الكلى

يساعد النظام الغذائي في محاربة العديد من الحالات والمشاكل الصحية، بما في ذلك مرضى الكلي المزمن، والذي يؤثر حاليا على ما يصل إلى 10 % من سكان العالم.

وتعد الكلى من أهم أعضاء الجسم، حيث تقوم بتنقية الدم وتفرز هرمونات تساعد في تنظيم ضغط الدم وتوازن سوائل الجسم، وغيره من المهام.

ويتأثر الجسم بكامله سلبا، مما يزيد من خطر الإصابة بالأمراض الأخرى، كما أن إتباع نظام غذائي غير مناسب سيفاقم من الحالة، ويدهور صحة المصاب.

بدورها أوضحت مجلة "بينك فيلا"، أفضل الأطعمة لمرض الكلى المزمن، وهي كالتالي:

القرنبيط

التوت الأزرق

سمك القاروص

العنب الأحمر