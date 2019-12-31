تقرير لعام 2019.. تفوق ديمغرافي للمستوطنين أخطرها في القدس المحتلة  

أكد مركز أبحاث الأراضي التابع لجمعية الدراسات العربية في مدينة القدس المحتلة، اليوم الثلاثاء، ان حكومة الاحتلال "الإسرائيلي" خلال عام 2019م، وضعت المستوطنين المتطرفين على حافة التفوق الجغرافي والديمغرافي في مناطق الضفة المحتلة.

وأوضحت جمعية الدراسات العربية، خلال مؤتمر صحفي عقد في وزارة الاعلام في الخليل، ان إجراءات الاحتلال رفعت من نسبة المستوطنين، مقارنة مع أصحاب الأرض الفلسطينيين، حوالي ثلاثة لكل أربعة.

وأشار إلى ان أخطر النسب في القدس، بمعدل مستوطن واحد مقابل ثلاثة فلسطينيين، فيما بلغت نسبة السيطرة على الأرض الفلسطينية، بنحو واحد دونم فلسطيني مقابل واحد دونم تحت سيطرة المستوطنين.

وذكرت ان الاحتلال صادق بإنشاء ست بؤر استيطانية جديدة، وحوالي 40 مخطط استيطاني في الضفة المحتلة،

ولفت إلى ان العدو اداع نحو 26 مخططًا من اجل توسيع 24 مستوطنة قائمة على الأراضي الفلسطينية.

كما واكد التقرير، انه في عام 2019، هدمت قوات الاحتلال نحو 648 مسكناً ومنشأة فلسطينية، كما هددت حوالي 730 مسكناً ومنشأة بأخطار الهدم، بحجة عدم الترخيص وأخرى واهية.

كما، وأوضح مركز أبحاث الأراضي، ان الاحتلال دمر حوالي 3553 دونماً وأخرى، وأغلق حوالي 68 ألف دونمًا من الأراضي الفلسطينية.

كما وأكد، ان الاحتلال اعتدى على 15,670 شجرة معظمها من أشجار زيتون، خاصة في موسم جني الزيتون.

وأفاد التقرير انه خلال عام 2019، ارتفع عدد الحواجز 888 حاجزًا، مقارنة بالأعوام السابقة بـ 34 حاجزًا.

وقال المركز، :"إنّ الاحتلال تجاوز كافة المواثيق والقوانين الدولية، ولا يعتري لأي أحد، في ظل غياب الضغط الدولي لمنعه من اقتراف المزيد من الجرائم ضد الفلسطينيين"، مضيفًا ان الاحتلال بات يهدد دول الاتحاد الأوروبي وتكبل أيديهم وتمنعهم من تقديم المساعدات للمواطنين.