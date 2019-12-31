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ديوان الموظفين يعلن نتائج المتقدمين لوظائف حكومية

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 15:02 - 31 ديسمبر 2019
وظائف شاغرة وظائف شاغرة
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أعلن ديوان الموظفين العام في قطاع غزة ظهر اليوم الثلاثاء النتائج النهائية للمتقدمين لوظائف حكومية.

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