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سلطة النقد تصدر تعليمات للأم لتفتح حساب لابنائها القصر

  • فلسطين اليوم - رام الله
  • 14:04 - 31 ديسمبر 2019
سلطة النقد سلطة النقد
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أصدرت مؤسسة سلطة النقد اليوم الثلاثاء، تعليماتها المتعلقة بتنظيم إجراءات فتح الأم حسابات لأبنائها القصر.

وقال محافظ سلطة النقد السيد عزام الشوا، إن إصدار التعليمات جاء بعد عقد مجموعة من اللقاءات التشاورية مع مدراء العمليات والمستشارين القانونيين للمصارف، حيث أصبح بإمكان الأم فتح حساب بشكل مباشر لابنها القاصر باسمه الشخصي وبإدارة الأم.

 وقد حددت التعليمات في بنودها المتعددة إجراءات فتح الحساب وآليات إدارة الحساب بما يشمل التزامات المصرف في التعامل مع الحساب في النواحي الفنية وإدارة العلاقة مع الأم فاتح الحساب والقاصر صاحب الحساب.

وأكد الشوا، أن هذه التعليمات لم تلغ التعليمات السابقة الصادرة في عام 2009، والمتعلقة بفتح الأم حسابات للقاصرين سواء لمنفعة أو مصلحة القاصر حيث أنه لا يزال معمولاً بها.

وأبدت المصارف تعاونها الكامل في تنفيذ التعليمات لتعزيز مستويات الشمول المالي في فلسطين، حيث نتطلع من هذه التعليمات إلى تعزيز مستويات الوعي والثقافة المصرفية لدى جيل الأطفال.

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