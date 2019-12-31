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آلية السفر عبر معبر رفح يوم الأربعاء الموافق 2020/1/1

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 13:47 - 31 ديسمبر 2019
معبر رفح - سفر معبر رفح - سفر
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 أعلنت وزارة الداخلية والامن الوطني، اليوم الثلاثاء، عن آلية السفر عبر معبر رفح البري، يوم غدٍ الأربعاء 2020/1/1.

وأوضحت الوزارة، ان السفر غدًا، سيكون للحافلة الثالثة والرابعة والخامسة من كشف (12/25).

وأهابت بالمسافرين بضرورة التواجد صباح غد الساعة 6:30 صباحًا في الصالة الخارجية للمعبر.

ودعت بضرورة التزام المسافرين بموعد سفرهم حسب الحافلات المدرجة أسماؤهم فيها، وعدم التأخر عنها.

وطالبت بإحضار بطاقة الهوية لجميع المسافرين، وإحضار حجة عدم ممانعة لسفر الأطفال مع أحد والديهما دون الآخر، من الطرف المتغيب عن السفر أو من وكيله.

 

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